UEFA overlegt woensdag met nationale bonden over speelkalender

Een werkgroep van de UEFA is al even aan het uitpluizen wat de impact is van de coronacrisis voor de voetbalkalenders. Woensdag krijgt onder meer de Belgische voetbalbond (KBVB) te horen wat de bevindingen zijn.

Het EK voetbal, oorspronkelijk gepland van 12 juni tot 12 juli 2020, werd alvast opgeschoven naar 2021 om ruimte te creëren op de kalender voor de nationale competities.

Officieel loopt het seizoen tot 30 juni, maar aangezien er ook nog in de Europa League en de Champions League een beslissing moet vallen, zal er waarschijnlijk ook in augustus worden gevoetbald.