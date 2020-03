Tottenham lost riem niet: "Mourinho houdt nu ook videotrainingen"

De spelers van Tottenham moeten zich thuis nuttig bezig houden, nu ook Groot-Brittannië in lockdown is gegaan vanwege het coronavirus. De Premier League ligt al zeker stil tot 30 april, maar dat is voor Tottenham geen reden om de riem eraf te halen.

Elke speler heeft een individueel schema gekregen om te volgen. "Het voelt een beetje raar aan", geeft middenvelder Harry Winks toe. "We hebben allemaal een schema gekregen, maar het is flexibel. We kunnen dus eens een dag niets doen, zolang we het maar afwerken."

De spelers worden regelmatig gecontroleerd door Mourinho en de andere coaches. En vanaf vandaag schakelt Tottenham een versnelling hoger: Mourinho zal live videosessies houden met zijn kern. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen weten dus wat hen te doen staat.

"Natuurlijk mis ik het voetbalveld al", geeft Winks toe. "Maar we hebben belangrijkere dingen om ons zorgen over te maken. Het is een beetje saai zonder de trainingen, maar we moeten allemaal binnen blijven."