Legendarische "meesterfixer" André Meganck is overleden

In 2016, enkele jaren na zijn pensioen, kwamen de memoires van André Meganck uit. Die kregen de toepasselijke titel: Meesterfixer. André was immers meer dan enkel de "man naast Michel" in de commentaarcabine.

André begon zijn carrière bij de VRT in 1975, in eerste instantie als chauffeur van wielercommentator Fred De Bruyne, maar al snel werd duidelijk dat hij meer in zijn mars had. Hij zou de jaren erna de steun en toeverlaat worden van alle wielerstemmen, van Mark Van Lombeek over Mark Uytterhoeven tot Michel Wuyts.

André voelde zich als een vis in het water in de wielerwereld. Zijn goeie contact met renners en organisatoren én zijn legendarische doortastendheid zorgden ervoor dat hij alles "gefixt" kon krijgen. In binnen- en buitenland was André een vertrouwd gezicht in het peloton.

Hoewel iedereen de naam van André kende, schuwde hij zelf de spotlights. "Ik heb altijd in de anonimiteit gewerkt, dat was nu eenmaal de gewoonte", zei hij hierover.

André Meganck overleed bij hem thuis aan een hartstilstand op 72-jarige leeftijd. Sporza wil graag zijn medeleven betuigen aan zijn familie en nabestaanden.