Filip Meirhaeghe in De Kleedkamer: "Mentaal kapot gekoerst"

Aan zelfvertrouwen ontbrak het Filip Meirhaeghe nooit. Hij deinsde dan ook niet terug voor de favorietenrol op de Olympische Spelen in Sydney. "Ik had heel graag veel druk. Hoe meer, hoe liever", vertelt hij in het Canvasprogramma.

"Ik legde mijzelf die druk ook op. Ik zei op voorhand dat ik zou winnen. Mijn grootste zeges heb ik ook bijna allemaal op voorhand aangekondigd."

Maar in Sydney lukte het dus niet. "Voor mij was dat mijn enige kans om kampioen te worden. Ik veroverde zilver en werd daar een hele winter voor gevierd, maar dat was 100% tegen mijn zin." Het goud ging naar de Fransman Martinez.

Meirhaeghe: "Mijn mama zegt dat ik mij mentaal kapot gekoerst heb. Dat ik mij te veel gepusht heb. Ik moet nu nog altijd opletten om niet af te glijden. Mentaal ben ik helemaal niet weerbaar meer."