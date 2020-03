Anekdotes over André Meganck: "Hij stampte op mijn band omdat hij zo voor VRT was"

De Cauwer: "André had zich opgewerkt vanuit een betoncentrale"

Commentator José De Cauwer werkte jarenlang samen met André Meganck. "Ik kreeg gisteren plots telefoon van Michel Wuyts tijdens een periode waarin er niets van wielrennen is. Ik dacht: “Wat is er nu?” En toen hoorde ik al snel het heel slechte en triestige nieuws dat André overleden is", vertelt De Cauwer op Radio 1.

“Mocht iedere werknemer zo voor zijn bedrijf staan als André, dan draaide de wereld 2 keer sneller. André ging voor de volle 100 procent voor zijn bedrijf, in dit geval de VRT."

Wanneer leerde De Cauwer Meganck kennen? "Dat was begin de jaren 70, toen ik nog profwielrenner was. André begon als chauffeur van Fred De Bruyne, die toen de god was van de Belgische wielercommentatoren."

"André was heel blij dat hij zich vanuit een betoncentrale had opgewerkt om zijn droom te kunnen realiseren. Hij zat naast een icoon zoals Fred De Bruyne en reisde heel Europa door."

"Na de wedstrijd was André het gezicht van de VRT. Er waren toen nog geen Renaat Schotte, Maarten Vangramberen of Ruben Van Gucht op straat. Maar wel André Meganck. Hij stond op de straat te springen en deed er echt alles aan om toch maar als eerste die renner te hebben in onze commentaarcabine. Daar is hij 99,99 procent keer in geslaagd."