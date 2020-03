Dortmund hervat maandag de trainingen in groepjes van 2

De Bundesliga ligt sinds half maart volledig stil door het coronavirus. Komende week wordt er gesproken over hoe het voort moet. Het is dus afwachten of en wanneer er weer gevoetbald wordt in Duitsland. Toch zijn ze in Dortmund het stilzitten beu, want maandag wordt er weer getraind.

"Morgen gaan we er opnieuw tegenaan. We starten rustig, in groepjes van twee spelers", vertelt middenvelder Emre Can aan tv-zender Sport1. "Ik kijk ernaar uit om weer iets te doen te hebben. Het is belangrijk om opnieuw op het veld te staan."

Er moeten in de Bundesliga nog 9 speeldagen afgewerkt worden. Dortmund telt als nummer 2 vier punten minder dan leider Bayer. Emre Can gelooft nog in de titel, indien het seizoen nog afgemaakt wordt. "Het wordt moeilijk, maar we spelen nog tegen Bayern. We hebben een goed team. Ik geloof dat het nog mogelijk is."