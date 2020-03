Wereldantidopingagentschap waarschuwt: "Bedriegers worden ook in deze tijden gepakt"

De sportluwe periode in deze coronacrisis kan valsspelers op ideeën brengen. Witold Blanka, de voorzitter van het WADA, waarschuwt ze alvast.

"Als je een bedrieger bent, zal je ook in deze tijden gepakt worden. Ga daar maar vanuit", stelt hij duidelijk. "Denk niet dat je nu kunt profiteren van de huidige crisis in de wereld vanwege het coronavirus. We zullen je ontmaskeren en uit de sport gooien. Want dan ben je geen atleet."

Van een goed werkend antidopingsysteem is in de sportwereld momenteel geen sprake meer. Door het volledig stilvallen van de nationale en internationale competities, door reisbeperkingen, door al dan niet vrijwillige periodes van quarantaine en door een volledig overhoop gehaalde sportkalender kan het geplande testprogramma door de antidopingjagers amper worden uitgevoerd.

Blanka: "Maar we zullen alle wapens inzetten waarover we nu de beschikking hebben. Hopelijk krijgen we snel weer ons volledige arsenaal terug."