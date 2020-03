Sporza @school #9: hoe kan een mens 3 keer zijn eigen gewicht heffen?

Geleidelijk aan krijgen we ook de opdeling in trekken (in één beweging boven het hoofd tillen) en stoten (in twee bewegingen boven het hoofd tillen, met een "rustfase" op de schouders). Wie in beide onderdelen samen het meeste gewicht heft, is de kampioen.

Pas vanaf de Olympische Spelen van 1920, in Antwerpen, worden de verschillende gewichtsklassen in de wereld geroepen, zodat de competitie een stuk eerlijker wordt.

In heel wat oude beschavingen waren er al competities om te bepalen wie de sterkste man van de streek is. Toch is gewichtheffen een vrij recente sport. In 1891 zijn pas de eerste Wereldkampioenschappen en 5 jaar later staat het ook op het programma van de eerste moderne Olympische Spelen.

4 Belgische medaillewinnaars, wordt Nina Sterckx nummer 5?

België behaalde 4 medailles op de Olympische Spelen in het gewichtheffen. In 1920 was Frans De Haes in zijn eigen Antwerpen de beste in de klasse tot 60 kilogram, de zogenoemde pluimgewichten. Veel geluk kende De Haes nadien niet, want in 1923 stierf hij aan de griep.

De meest tot de verbeelding sprekende Belgische krachtpatser is zonder twijfel Serge Reding. De Brusselaar was in de jaren 60 en 70 een van de grote (letterlijk en figuurlijk) jongens in de zwaarste gewichtsklasse. Op de Spelen van Mexico, in 1968, moest hij enkel de mythische Rus Zjabotinski laten voorgaan.

Net als De Haes was ook Reding geen lang leven beschoren. Heel zijn leven bleef er een mysterieuze waas rond onze landgenoot hangen. Hij stierf op zijn 33e al in de Filipijnen, onder verdachte omstandigheden.

De laatste jaren was Tom Goegebuer de vaandeldrager van het gewichtheffen in België. Hij nam 3 keer mee aan de Olympische Spelen, maar kon in het (doping)geweld in tegenstelling tot zijn voorgangers niet meedoen om de prijzen.

Dat is in de toekomst misschien wel weggelegd voor de piepjonge Nina Sterckx, een leerling van Goegebuer. Sinds 2000 mogen vrouwen ook deelnemen in het gewichtheffen op de Spelen. Ingeborg Marx was toen de Belgische pionier. Maar van Sterckx - what's in a name - wordt nog meer verwacht. Zij stapelt in de jeugdreeksen de titels en wereldrecords op.