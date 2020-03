Triatleet Jelle Geens: "Ik train nog voor de liefde voor de sport (en 2021)"

Jelle Geens had met zijn trainer een specifiek parcours uitgestippeld naar Tokio 2020, maar het coronavirus zorgde voor onverwachte bochten. "Enkele dagen voor mijn hittetraining in Florida werd ik wakker met drie gemiste oproepen van mijn trainer", vertelt hij. "Amerika zou zijn grenzen sluiten en we zouden niet meer binnengeraken."

"Toen hebben we in allerijl nog een vroegere vlucht geboekt om toch nog ons trainingskamp te kunnen afwerken. Maar in Florida sloop er twijfel in de groep of we de juiste beslissing hadden genomen. Wat als we daar het coronavirus zouden oplopen. Na enkele diepe gesprekken besloten we dat het beter was om terug naar huis te gaan."

"Ik had even het idee om dan met mijn vriendin naar Australië te gaan, waar het toen nog redelijk normaal was. We hadden elkaar al 9 weken niet meer gezien en hadden het plan om minstens 5 weken samen door te brengen. Ik had een visum, maar ook daar werden de grenzen plots gesloten. Er is zoveel in een korte periode gebeurd. Het is een rollercoaster van emoties."