Duitse Champions League-clubs helpen andere teams met 20 miljoen euro

Ook bij onze oosterburen hebben voetbalclubs te lijden onder de coronacrisis. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen schieten de clubs uit de eerste en de tweede afdeling te hulp en bieden 20 miljoen euro aan.

Volgens de DFL komt 12,5 miljoen euro aan nog te verdelen inkomsten uit televisierechten en wordt 7,5 miljoen euro bijgedragen uit de financiële reserves van de clubs in kwestie. Vervolgens is het aan de DFL om te beslissen hoe het geld verdeeld zal worden.

"Deze campagne toont aan dat solidariteit geen loos begrip is in het Duitse voetbal", vertelt DFL-voorzitter Christian Seifert. "De Duitse voetballiga is de betrokken clubs erg dankbaar."