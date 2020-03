Sporza @School #7: Wist je dat Messi en Neymar olympisch kampioen zijn?

Op de Olympische Spelen krijgen zwemmen en atletiek het meeste aandacht, maar ook voetbal staat op het programma. België heeft zelfs een keer goud veroverd. Ook Messi en Neymar staan op de erelijst van de Olympische Spelen. We vertellen het je graag in aflevering 7 van Sporza @School.

België olympisch voetbalkampioen in 1920

Al sinds 1900 bestaat er een olympisch voetbaltoernooi. En dat is zelfs een keer gewonnen door ons land. Op de Spelen van 1920 in Antwerpen pakte de Belgische voetbalploeg goud.

Robert Coppée was de grote held. In de kwarfinales tegen Spanje scoorde de aanvaller van Union 3 keer met zijn zware voet (3-1). In de halve finales tegen Nederland (3-0) maakte hij geen doelpunten, maar in de finale tegen het toenmalige Tsjechoslovakije was hij wel weer trefzeker. Coppée opende de score vanaf de strafschopstip en op het halfuur maakte Beerschot-speler Rik Larnoe er 2-0 van. Net voor de rust verlieten de Tsjechoslovaken het terrein. De finale voor 40.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion op het Kiel was afgelopen. De Tsjechoslovaken waren misnoegd over de Engelse scheidsrechter die een speler had uitgesloten. De ploeg werd gediskwalificeerd en het goud ging naar België. Spanje pakte het zilver mee naar huis, de bronzen medaille ging naar Nederland.

VIDEO: Verhalen over Antwerpen 1920

De dribbel van Dembélé in Peking 2008

Ook in 2008 presteert de Belgische voetbalploeg sterk op de Olympische Spelen. Een gouden generatie - met Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Fellaini en Dembélé - schopt het tot in de halve finales. In de kwartfinales pakt Dembélé uit met een geweldige dribbel tegen de Italianen (2-3), een prachtprestatie van de jonge Belgen die het daarna ook zouden maken bij de Rode Duivels.

Het olympisch voetbalsprookje van België eindigt met een zware nederlaag in de halve finales. Op kracht moesten ze het afleggen tegen Nigeria (4-1). En in de match om het brons is het Brazilië van Ronaldinho te sterk. België verliest met 3-0 en wordt 4e in Peking.

Goud voor Messi en Neymar

Barcelona-ster Lionel Messi pakt in 2008 goud met Argentinië, een van zijn weinige titels met zijn vaderland. In de halve finales kloppen de jonge Argentijnen grote rivaal Brazilië met 3-0. Messi scoort niet, het is Agüero (Manchester City) die de show steelt met 2 doelpunten. Maradona kijkt geamuseerd toe in de tribunes in China. In de finale krijgt Argentinië het stevige Nigeria op de knieën. Di Maria (PSG) maakt het enige doelpunt: 0-1. Ook de Braziliaanse sterspeler Neymar (PSG) heeft een olympische titel op zijn naam staan. Vier jaar geleden pakt hij goud in eigen land, na een spannende penaltyreeks tegen Duitsland. Neymar trapt de laatste binnen (5-4).

Cristiano Ronaldo neemt deel aan de Olympische Spelen in 2004, maar hij eindigt niet in de medailles. In Griekenland wint hij op zijn 19e met Portugal maar één match. Portugal - Marokko eindigt op 2-1, het is ook de enige match waarin Ronaldo een keer scoort.

Peking 2008: Messi geeft Ronaldinho een knuffel na de halve finales.

In de finale wint Messi met Argentinië van Nigeria.

Lionel Messi en Sergio Agüero glunderen met hun gouden medailles.

Cristiano Ronaldo (l) in actie op de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

Beloften + 3 oudere spelers

Wist je dat op de Olympische Spelen vooral beloften voetballen? Om niet in concurrentie te gaan met het WK voetbal doen sinds 1996 alleen spelers onder de 23 jaar mee. Daarnaast mag een land wel 3 oudere spelers selecteren. Zoals Neymar in Rio, hij was toen 24. De vrouwen voetballen sinds 1996 op de Olympische Spelen. Zij mogen wel 11 profspeelsters opstellen. De Amerikaanse vrouwen hebben het olympisch voetbaltoernooi al 4 keer gewonnen.

Rio 2016: Neymar is 24 wanneer hij Brazilië goud bezorgt.