Nafi Thiam: "Ik klaag zeker niet en draai gewoon de knop om. Dan maar pieken naar 2021"

"Deze beslissing hing al in de lucht", vertelt Nafi Thiam vanuit haar huiskamer. "Ik ben een beetje triest, want ik was al sinds 2016 gefocust op deze zomer. Maar het lijkt me de juiste beslissing en dan aanvaarden we dat. De Spelen zijn ook uitgesteld en niet geannuleerd. Zó'n groot verschil is dat ook weer niet."

"Ik zal dus zeker niet klagen. Ik heb het geluk een profsporter te zijn. Er zijn mensen die het veel slechter hebben, zeker nu."

"Ik probeer het zo positief mogelijk te bekijken. Ik denk dan ook niet dat er een probleem zal zijn qua motivatie. Ik draai gewoon de knop om. Nu zal ik in 2021 aan de belangrijkste Spelen uit mijn leven deelnemen. Ik zal dan 26 zijn en op het toppunt van mijn kunnen zijn. De ambitie is alvast niet minder nu de Spelen een jaar later zijn."

Mogelijk wordt 2020 dus een jaar zonder (grote) competitie voor Thiam. "Dat is misschien zo slecht niet. De Amerikaanse atleten hebben in de oneven jaren vaak een rustiger seizoen zonder grote toernooien. Misschien doe ik mee aan het EK als dat doorgaat, in het hoog- of verspringen bijvoorbeeld, maar dat wordt sowieso geen doel. De Spelen waren en blijven mijn doel."