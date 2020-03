Greg Van Avermaet blijft jaartje langer olympisch kampioen: "Het enige kleine voordeel"

"Ik keek enorm uit naar de Spelen deze zomer"

4 jaar geleden veroverde Greg Van Avermaet goud op de Spelen in Rio. "Als olympisch kampioen keek ik enorm uit naar de Spelen deze zomer. Ik ben dan ook ontgoocheld dat ze uitgesteld zijn", vertelt Van Avermaet aan Sporza.

"Ik voelde het uitstel wel aankomen. Landen zoals Canada en Australië zeiden gisteren al dat ze niet zouden meedoen, dan weet je dat het moeilijk wordt om zo’n internationaal evenement te organiseren."

Van Avermaet behoort niet meer tot de jongsten van het peloton. Is het uitstel daarom een nadeel? "Ik word 35 in mei. Maar ik denk niet dat mijn conditie slechter zal worden de komende maanden of het komende jaar."

Voor Van Avermaet is het vooral balen dat alle doelen in 2020 één voor één geschrapt worden. "Na het wegvallen van de klassiekers keek ik uit naar de Tour de France en de Spelen. Daarom is het een beetje frustrerend dat de Spelen nu ook wegvallen dit jaar. Maar natuurlijk begrijp ik de beslissing."