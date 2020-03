De olympische vlam reist in een lantaarn per auto door Japan

Er zullen ditmaal geen fakkel en fakkeldrager aan te pas komen en er vindt ook geen speciale ceremonie plaats. De olympische vlam zal het parcours immers in een lantaarn per auto afleggen.

Het is echter de vraag of de vlam effectief aan haar tocht door Japan kan beginnen. Naar verwachting valt al over enkele dagen de beslissing om de Olympische Spelen in Tokio uit te stellen. Ten laatste over vier weken zou het IOC de knoop doorhakken, maar aangenomen wordt dat de beslissing veel sneller zal vallen.

Vrijdag kwam de olympische vlam aan in Japan. De ontvangstceremonie werd in volle coronacrisis sober gehouden. Tweehonderd kinderen die normaal aanwezig zouden zijn, werden verzocht om thuis te blijven.

Maar hoewel de Japanse autoriteiten herhaaldelijk hadden opgeroepen om massabijeenkomsten te vermijden, trokken meer dan 55.000 mensen zaterdag naar het station van Sendai om er de olympische vlam te zien.