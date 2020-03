BOIC: "Zijn verbaasd dat de beslissing vandaag is gevallen"

De druk op het IOC om de Spelen in Tokio een jaar uit te stellen werd steeds groter, maar het BOIC gaf de hoop nog niet op. "Wij denken dat we positief moeten blijven en dat het te vroeg is om er niet meer in te geloven", klonk het gisteren. "Wij willen nog niet aan uitstel van de Spelen denken."

Maar amper 24 uur later is er toch een streep getrokken door Tokio 2020. "De beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen is volledig verantwoord", laat het BOIC weten. "We zijn verrast, we dachten dat het IOC die 4 weken nog zou nodig hebben."

"Het is wel belangrijk om nu te komen met deze beslissing en niet nog langer te wachten. Onze atleten, die al even in onzekerheid leven, kunnen nu weer vooruit kijken, plannen maken en focussen op hun sport."

"Ook voor de betrokken federaties en hun technische directeurs en voor de entourage van de atleten is dit de meest verantwoorde beslissing. Wij hebben met het BOIC een enquête gelanceerd bij onze atleten en de betrokken zomersportfederaties. Daaruit bleek dat de voorkeur van 75% van de ondervraagden ging naar een uitstel.”

"Met deze beslissing zet het IOC de belangen van de atleten en de gezondheid van iedereen op de eerste plaats. Dat kunnen wij vanuit het BOIC alleen maar toejuichen. We verwachten dat de Spelen in 2021 ten vroegste in maart georganiseerd zullen worden. Ervoor is moeilijk door de weersomstandigheden."

"We hebben met ons land de laatste tijd supergoed gepresteerd op interationaal niveau. De motivatie bij de atleten moet en zal blijven om dat mee te nemen naar volgend jaar."

"Financieel hebben we nog geen raming van het kostenplaatje. Er zullen natuurlijk sowieso consequenties zijn, maar een cijfer kunnen we vandaag nog niet geven. We denken niet dat het rampzalig zal zijn voor ons."