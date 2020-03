Witsel en co. blijven week langer thuis, Dortmund-fans zamelen 73.000 euro in voor horeca

73.600 euro op een digitale matchdag

De Dortmund-supporters lieten zich alvast van hun beste kant zien. Zij zamelden gisteren 73.611 euro in om de restaurants en bars in de stad te steunen.

Het opzet was opvallend eenvoudig. De club had een fundraising opgestart onder de titel: "Digitale matchdag voor de gastronomische sector in Dortmund". In Duitsland geldt ook een verplichte horeca-sluiting zoals in ons land.

Supporters konden exact dezelfde weg volgen door de straten van Dortmund op weg naar het Signal Iduna Park als op een gewone matchdag. Ze konden daarbij stoppen bij de cafés en eetgelegenheden waar ze normaal stoppen. Die horecazaken konden ze dan financieel steunen met een donatie, "zodat die zaken ook na de crisis daar voor hen nog kunnen zijn".