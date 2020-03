Virtuele solo levert Thomas De Gendt ritzege op in Ronde van Catalonië

Vandaag zou het startschot hebben weerklonken van de Ronde van Catalonië, als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid. Om de leemte een beetje op te vullen laten de organisatoren voor elke etappe een winnaar kiezen met een poll.

Voor de eerste etappe, een lus van 165 kilometer met start en finish in Calella, waren er drie kandidaat-winnaars: Thomas De Gendt na een solo, Alvaro Hodeg in de sprint of Valverde in een kleine groep. In een rit, gepeperd met twee pittige beklimmingen, haalde De Gendt de virtuele bovenhand met 51,4 procent van de stemmen.

De Gendt, die al vier etappes in de Catalaanse rittenkoers op zijn palmares heeft staan (2013, 2016, 2018 en 2019), heeft nu zijn eerste virtuele ritzege beet. "Maar een overwinning is een overwinning", klinkt de renner van Lotto Soudal tevreden op Twitter.