Jacques Borlée: "IOC moet rationeel beslissen, niet emotioneel"

Kevin Borlée: "Dat ze in andere landen niet kunnen trainen, mag geen hoofdreden tot uitstel zijn"

Normaal gezien waren de Borlées op dit moment op trainingsstage in het buitenland, maar het coronavirus gooit roet in het eten. In tegenstelling tot een aantal andere landen hebben ze wel nog de mogelijkheid om in België te trainen. Dat doen ze in Louvain-la-Neuve.

"Het is geen makkelijke situatie, maar het is duidelijk dat de huidige onzekerheid niet evident is", steekt Kevin Borlée (32) van wal. "We weten niet waarvoor we werken, maar we proberen de moed erin te houden en te trainen."

"Het is goed dat we nog kunnen trainen, in sommige andere landen gaat dat niet. Maar in de sport zijn er nooit gelijke kansen voor iedereen, dus dat mag niet het argument zijn om Spelen uit te stellen. Het argument moet de gezondheid van de mensen zijn. Die moet gegarandeerd kunnen worden."