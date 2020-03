Alleen op pad? 5 tips voor "de eenzame fietser" van grootmeester Thomas De Gendt

Door de coronacrisis is fietsen in peloton dezer dagen verboden. De eenzame fietser regeert. Maar hoe kan je zo'n fietstocht in je eentje het best volhouden? Solistenkoning Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) geeft 5 tips.

1. Stippel op voorhand een route uit

Als je alleen rijdt, is het goed om vooraf een route in gedachten te hebben. Ik stippel bijvoorbeeld vaak een tocht op Strava uit. Je weet dan waar je zal passeren en je hebt onderweg doelen. Je rijdt van dorp naar dorp en bent daarop gefocust. Zo kijk je minder op je kilometerteller, waardoor de tijd sneller gaat.

Als ik een training moet doen van 5 uur, rijd ik tot aan het Zoniënwoud. Dat is het doel waarop ik focus. Dan tik ik een bareel aan op het einde van het Zoniënwoud en keer ik terug. Als ik thuiskom, heb ik een tocht van 150 kilometer achter de rug. Zonder veel naar mijn kilometerteller te kijken.

Rij van dorp naar dorp en focus je op die dorpen. Zo kijk je minder naar je kilometerteller.

2. Neem voldoende gelletjes mee

Eten en drinken is heel belangrijk bij elke fietstocht. Ik reken op 60 gram koolhydraten per uur. Het maakt niet waaruit je die haalt. 1 gelletje is 30 gram. Neem dus zeker genoeg gelletjes mee.



Probeer ook 30 gram suiker in je bidons te doen. Enkel met water vertrekken zou ik nu ook niet doen. Zelf neem ik altijd maar 2 bidons mee, omdat ik maar plaats heb voor 2 bidons. Maar je kan bijvoorbeeld wel een lege bidon vullen aan een waterautomaat.

3. Begin met tegenwind

Het is beter om met een beetje tegenwind te beginnen aan je tocht, omdat je benen dan nog het meest fris zijn. Als je begint met wind in de rug is dat allemaal wel leuk. Maar als je dan de laatste 2 uur tegen de wind inrijdt, kan dat serieus tegenvallen tijdens een lange tocht.

4. Laat je gedachten afdwalen

Tijdens een eenzame tocht is het goed om aan van alles en nog wat te denken. Laat je gedachten afdwalen. Denk aan ideeën die je later wil uitwerken, aan een nieuwe auto of aan je volgende post op Twitter of Instagram. Als je in gedachten verzonken bent, zit je plots 10 à 15 minuten verder.

Waaraan zou Thomas De Gendt denken tijdens deze solo?

5. Kijk niet naar je gemiddelde snelheid

Wat ik afraad, is naar je gemiddelde snelheid kijken. In groep rijd je snel 34 à 35 km/u gemiddeld. Maar als je alleen rijdt, is een gemiddelde van 30 mooi voor een goed getrainde wielertoerist. Dat voelt snel aan, maar je bent daar niet kapot van. Als je minder goed getraind bent, is 27 à 28 km/u ook goed. Dan train je vooral op het gevoel. Wie met een hartslagmeter rijdt, moet ook niet te hoog gaan met zijn hartslag. Te intensief rijden is nu niet goed. Als je voelt dat je niets meer zou kunnen zeggen, dan rijd je te snel. Op de hellingen mag je jezelf wel eens testen, want die zijn in Vlaanderen niet al te lang.

Solo rijden = je eigen lichaam leren kennen

Als je alleen rijdt, leer je je lichaam beter kennen. Je leert wanneer je lichaam melkzuur begint op te bouwen en je leert de pijn verdragen. Dat is minder het geval als je altijd in de wielen rijdt in groep.

En wat met oortjes?

Ik rijd zelf geregeld met oortjes. Maar ik laat wel altijd de linkerkant vrij om te luisteren naar het verkeer. Als ik naar muziek luister, zet ik die niet te luid. Ik draag graag oortjes omdat ik gebeld kan worden voor dringende zaken, zoals een dopingcontrole of als er iets is met mijn kinderen.