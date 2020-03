"Jan Vertonghen heeft zelfs Het verdriet van België in zijn boekenkast staan"

De boekenkast van Jan Vertonghen

In de eerste aflevering spreekt Jan Vertonghen vol verwondering over de Olympische Spelen van 2008 waar hij met de Belgische voetbalploeg 4e werd. Ruben Van Gucht zocht Jan Vertonghen op in zijn woonplaats in Londen.

"Een belezen man", ondervond de presentator. "Jan Vertonghen heeft een uitgebreide boekenkast staan in Londen. Boeken van de populaire historicus Yuval Harari bijvoorbeeld, maar ook van Hugo Claus."

"Zelfs de bestseller "Het verdriet van België" is in het bezit van Vertonghen Die had hij van zijn schoonouders gekregen. Hij moest het boek wel nog lezen", lacht Van Gucht.