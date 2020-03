Franse wielerbond verlengt wielerseizoen tot 29 november

Met Parijs-Nice eindigde vorig weekend de laatste grote koers op Frans grondgebied. Toen president Emmanuel Macron enkele dagen later een algemene lockdown in Frankrijk afkondigde, betekende dat meteen ook het einde van het wielervoorjaar in Frankrijk.

Ondertussen werden zowat alle wedstrijden in Europa tot eind april afgelast. Ook wedstrijden in mei, juni en juli voelen stilaan de hete adem van de coronadreiging in hun nek. Veel wedstrijden hopen echter wel nog op een nieuwe datum in 2020, zodat ze alsnog gereden kunnen worden.