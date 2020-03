Cycling Vlaanderen roept op: "Wees niet dat groepje fietsers dat het verpest voor de rest"

Sporten is gezond en van de overheid mag iedereen ook nu individueel, met zijn of haar gezin of met een vriend(in) gaan lopen of fietsen. "De oproep wordt redelijk goed opgevolgd", vertelt Frank Glorieux van Cycling Vlaanderen. "We hebben al een hele week opgeroepen om de regels te respecteren. Met ludieke acties, maar we hebben ook al ingebroken in Facebook-groepen om de discussie aan te gaan met wielerclubs die toch aan het afspreken waren om op pad te gaan."

"We merken dat er sociale controle is want we krijgen wel meldingen als er toch groepjes op pad zijn. Daarom willen we als Cycling Vlaanderen nog eens oproepen: Wees niet die ene groep fietsers die het verpest voor de rest. Fietsen is een voorrecht dat we gekregen hebben. In andere landen mag het al niet meer."

"Sommige mensen denken dat samen fietsen in de buitenlucht niet veel kwaad kan, maar wat als iemand een platte band heeft en je moet allemaal stoppen? Dan sta je toch weer te dicht bij elkaar. Doe het dus gewoon niet. Daag je toch graag je vrienden uit op de fiets? Gebruik dan de vele apps die er tegenwoordig bestaan. Volgende week lanceren we op onze Facebook-pagina ook zelf ludieke uitdagingen voor het hele gezin."