Yannick Thoelen: "Wat er nu gebeurt, is zoveel erger dan wat ik heb meegemaakt"

De revalidatie verloopt volgens plan, zegt Thoelen. Het ongeval is nu 8 weken geleden en het wordt nog 4 à 5 maanden hard werken om er weer te staan. Hij hoopt in juli of augustus weer op het trainingsveld te staan.

"‘s Ochtends overleggen we via Skype om te zien wat ik die dag kan doen. Het maakt het allemaal wat ingewikkelder, maar het lukt voorlopig wel. Iedereen moet zich aanpassen."

Noodgedwongen kan hij niet meer aan zijn herstel werken bij sportkinesist David Bombeke in Beveren, de man die ook door het leven gaat als "Mister Kruisband", maar de doelman werkt gewoon thuis in Tessenderlo.

"Ik dacht dat hierboven iemand iets tegen mij had"

Thoelen relativeert wel. "In het begin dacht ik echt wel dat er iemand hierboven iets tegen mij had, maar na een tijdje kom je tot het besef dat het nog veel erger kan, zie maar wat er nu gebeurt met dat virus, dat is toch nog zoveel erger."

De 29-jarige Thoelen maakte al heel wat mee in zijn nog jonge leven. Zo verloor hij in januari 2019 zijn te vroeg geboren dochtertje Lia. En dus nauwelijks een jaar later scheurde hij de kruisbanden van zijn rechterknie na een ongelukkige actie tegen AA Gent, zijn ex-club dan nog.

"We blijven trainen, maar voorlopig zonder echt doel"

Thoelen was ook bezig aan een sterk seizoen met KV Mechelen, dat misschien wel op weg was naar Play-off I. De hele spelersgroep wil zo snel mogelijk die laatste match op Genk gaan spelen, een echte finale, zegt Thoelen, waarin KVM zeker niet kansloos is.

"We zouden alweer geschiedenis kunnen schrijven. Nu moeten we wachten en wordt het ontzettend moeilijk om ons voor te bereiden. Voorbereiden op wat? Op 1 match? Op play-offs? Op halve play-offs? Niemand weet het."

"Wij blijven individueel doortrainen, maar voorlopig zonder echt doel. Dat is toch wel heel moeilijk. We gaan ons misschien weken moeten voorbereiden, zonder enig matchritme, op meteen een echte cupmatch. Hoe gek is dat ? Dat is in de voetbalwereld nooit eerder vertoond."

"Voor mij is het natuurlijk dubbel jammer, want ik zal er niet bij zijn, als het voetbal weer hernomen wordt. Ik focus mij op mijn revalidatie en op de bouw van mijn huis. Dat is al moeilijk genoeg."