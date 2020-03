KBVB: "Geen enkele match voor 1 mei en uitstel van betaling bondsbijdragen"

Woensdag had de Pro League al beslist dat alle profclubs hun groepstrainingen moeten stilleggen. Wanneer opnieuw matchen gespeeld kunnen worden, daar sprak de Pro League zich nog niet over uit omdat de situatie voortdurend verandert.

De KBVB heeft, onder meer in overleg met de Pro League, donderdag beslist dat er op geen enkel niveau matchen gespeeld mogen worden tot en met 30 april. "De werkgroep buigt zich in de tussentijd ook over verschillende scenario’s met betrekking tot het verdere verloop van de competities", klinkt het in een mededeling.

"Collectieve trainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode erna zal de werkgroep de adviezen van de Veiligheidsraad opvolgen."

Ook alle activiteiten voor de jeugd zoals voetbalkampen toernooien zijn minstens tot de paasvakantie opgeschort.

De bond beseft ook dat de huidige situatie een financiële nachtmerrie is voor vele clubs. Door het opschorten van trainingen, wedstrijden en toernooien verliezen zij veel inkomsten, terwijl vaste kosten blijven doorlopen. Daarom geeft het elke club 3 maanden uitstel van betaling van hun bondsbijdragen.

In de crisiscel rond de coronacrisis van de KBVB zitten naast vertegenwoordigers van de bond ook mensen van Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League.