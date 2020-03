Van der Poel: "Zat op schema voor Ronde en Roubaix, maar het is Fortniten geworden"

"Heb mijn competitie al gehad"

Zou Mathieu van der Poel het erg vinden om de (kassei)klassiekers in het najaar te moeten rijden? "Van mij mag het zeker. Als het gaat natuurlijk. Maar niemand weet hoelang deze situatie zal blijven duren. Ik ging sowieso veel mountainbiken, dus het wordt wat puzzelen."

"Als ik mag kiezen, dan zou ik monumenten laten plaatsvinden en misschien nog wat Waalse klassiekers. Dan komen alle renners aan bod."

Is het mentaal een moeiijke periode? "Niet echt. Het gebeurt overal. Ik heb natuurlijk in de wintermaanden mijn crossen kunnen rijden en heb dus al mijn competitie gehad. Voor de echte wegrenners is het moeilijker, denk ik."

"Als alles goed gaat, heb ik nog 10 à 15 jaar de tijd om de klassiekers te rijden. De situatie is voor iedereen klote, maar gelukkig mogen we nog altijd buiten fietsen. Ik heb de knop al bij al snel kunnen omdraaien. Het heeft gewoon geen zin om je druk te maken."

"Ik werk voorlopig naar niets toe. Het is kwestie van bezig te blijven en de basiscondititie te onderhouden. Zodra we een datum hebben, kunnen we weer specifiek naar iets toewerken."