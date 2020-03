"Zlatan goes to the virus"

Zlatan Ibrahimovic liet vandaag op Instagram van zich horen. De Zweedse stervoetballer van AC Milan zit al even in quarantaine in Italië en besliste om een crowdfundingsactie op te starten ten voordele van de ziekenhuizen in Noord-Italië, de zwaarst getroffen regio van het land.

"Italië heeft me zoveel gegeven", zegt Ibrahimovic op Instagram. "Ik wil nu nog meer teruggeven aan het land waar ik van houd. Ik reken op de vrijgevigheid van mijn collega's en andere atleten om dit virus een halt toe te roepen."

"Alleen samen kunnen we de ziekenhuizen, dokters en verpleegkundigen echt helpen. Zij doen er alles aan om onze levens te redden. Laten we nu voor hen supporteren."

Zlatan zou Zlatan niet zijn mocht hij zijn boodschap niet afsluiten met een typische Zlatan-uitspraak: "If the virus doesn't go to Zlatan, Zlatan goes to the virus!"