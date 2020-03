Van Euro 2020 naar 2021: zegen of vloek voor de Rode Duivels?

De bondscoach

Euro 2020 had misschien wel het laatste kunststukje kunnen zijn voor de beste generatie uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Want de ervaren krijgers zijn stilaan op leeftijd en een EK in 2021 betekent dat de oudere gardere alweer een jaartje extra op de teller heeft. Bovendien zal er nu ook snel klaarheid moeten komen over de toekomst van Roberto Martinez. De gesprekken over een nieuwe contract leken in de finale fase te zitten, maar het uitgestelde EK heeft wellicht een invloed op de onderhandelingen. De bondscoach heeft wel altijd aangegeven dat hij zeker tot na Euro 2020 zou blijven. Wat zal de Spanjaard doen nu het EK een jaartje opgeschoven is? Blijft Martinez trouw aan de Duivels tot 2021 of bezwijkt hij voor de lokroep van een buitenlandse topclub? In dat geval moet België een jaar voor het EK nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. Geen ideale aanloop richting een groot toernooi.

Roberto Martinez

De doelman

Over de keeperskwestie kunnen we kort zijn: die is er niet. Een Thibaut Courtois in goede gezondheid zal ook in 2021 de onbetwiste nummer 1 zijn, daar gaat een jaartje extra niks aan veranderen. Courtois is volgende zomer nog altijd maar 29 en was tot de uitbraak van de coronacrisis uitstekend op dreef bij Real Madrid. Zijn beste jaren liggen nog in het verschiet.

Thibaut Courtois

De verdediging

De verdediging is al een poosje het grootste zorgenkind van de Rode Duivels. De type-defensie bulkt van talent en ervaring, maar is op leeftijd. Enkele opvolgers staan klaar, al blijft het een open vraag of die voor evenveel kwaliteit zullen kunnen zorgen. Ouderdomsdekens Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen zijn volgende zomer al een flink eind in de 30. Het blessureverleden van Kompany (Anderlecht) en Vermaelen (Vissel Kobe) is bekend en bovendien spelen ze sinds dit seizoen niet meer bij de Europese top. Kunnen hun oude knoken op hun 35e nog een intensief toernooi als het EK aan?

Jan Vertonghen zit op een zijspoor bij Tottenham, maar kan zich misschien volledig herlanceren bij een nieuwe club.

Ook Vertonghen, 34 volgende zomer, zit de laatste maanden in een lastig parket, want sinds de komst van José Mourinho is hij op een zijspoor beland bij Tottenham. Wel in zijn voordeel: zijn contract in Londen loopt af en misschien kan hij zich bij een nieuwe club weer volledig herlanceren.

Voor de potentiële troonopvolgers in de defensie kan het uitstel van het EK dan weer een goeie zaak betekenen. Jongens als Kabasele (Watford) of Engels (Aston Villa) zullen een jaartje extra in de Premier League op hun cv hebben. Ook Denayer (Lyon) en Boyata (Hertha) voetballen in een sterke competitie. In de JPL is Standard-verdediger Vanheusden wellicht niet ongelukkig dat het EK opschuift naar 2021, want zijn kansen om erbij te zijn zouden wel eens kunnen stijgen.

Flankverdedigers Meunier (PSG) en Castagne (Atalanta) hebben nog wel enkele jaren te gaan en zitten ook bij een topclub, al loopt het contract van Meunier in Parijs wel af. De voorbije jaren kampte hij wel eens met een gebrek aan matchritme. Een Meunier die wekelijks speelt zou een zegen zijn voor de Rode Duivels. Daar kan hij nu werk van maken in de aanloop naar Euro 2021.

Thomas Vermaelen en Vincent Kompany

Het middenveld

Op het Duivelse middenveld lijkt het wel snor te zitten voor Euro 2021. Patron Axel Witsel is volgende zomer 32 en zal ook dan wellicht nog steeds een van de eerste namen zijn die de bondscoach invult op het wedstrijdblad. Ook voor regisseur De Bruyne, die 30 wordt in 2021, zal een jaartje extra geen probleem vormen. Zijn club Manchester City mag bovendien geen Europees spelen volgend seizoen. Dat betekent wel dat de middenvelder flink wat duels op topniveau misloopt, maar ook dat hij wellicht frisser dan anders aan het toernooi kan beginnen. Ook de jongere garde met spelers als Tielemans, Praet of Dendoncker kan nog wel enkele toernooien mee. Ook zij zullen in 2021 profiteren van een seizoen extra Premier League-ervaring.

Kevin De Bruyne

De aanval

Zonder coronavirus hadden de media de komende maanden wellicht een vette kluif gehad aan de blessure van Eden Hazard. Zou de speler van Real Madrid wel tijdig fit geraken voor Euro 2020? De Rode Duivels hebben een topfitte Eden Hazard nodig op een toernooi en dankzij het uitstel krijgt hij alle tijd om weer helemaal de oude te worden. Broer Thorgan Hazard is ook een certitude voor 2021, net als Romelu Lukaku. Twijfelgevallen als Batshuayi, Benteke, Carrasco en Origi krijgen een seizoen extra om op zoek te gaan naar speelminuten. Ook voor hen komt uit een uitgesteld EK misschien wel van pas. Daarnaast is er nog een handvol namen die extra tijd kopen om te bewijzen dat ze erbij horen te zijn. Denk maar aan spelers als Vanaken of Verschaeren. Of aan andere jonge snaken als De Ketelaere of Doku. Voor hen zou Euro 2020 sowieso te vroeg komen, maar op een jaar tijd kan veel gebeuren. Zelfs Junior Edmilson lijkt in aanmerking te komen. De voormalige flankaanvaller van STVV en Standard kreeg onlangs in Qatar zelfs een bezoekje van Roberto Martinez. Die houdt Edmilson in de gaten, maar maakt de Spanjaard volgende zomer nog de EK-selectie? Dat zullen de komende weken wellicht moeten uitwijzen.