Nairo Quintana, zaterdag nog ritwinnaar in Parijs-Nice, gaat 2 weken in quarantaine

"Nadat ik mijn land zaterdag vreugde heb geschonken, zal ik me nu moeten houden aan de twee weken preventieve quarantaine die de regering mij heeft opgelegd", laat Quintana op Twitter noteren.

Quintana was bezig aan een tot dusver uiterst succesvol seizoen. Hij pakte voor zijn nieuwe team Arkéa Samsic eindzeges in de Ronde van de Provence en de Ronde van de Haut-Var en won in beide rittenkoersen ook telkens een etappe.

In Parijs-Nice was hij één van de topfavorieten voor de eindzege, maar een val in de tweede etappe doorkruiste die plannen. De 30-jarige Colombiaan won zaterdag wel de slotrit naar Valdeblore La Colmiane. Op 3 kilometer van de aankomst beende hij vroege vluchter Thomas De Gendt bij.

Nu gaat Quintana dus in quarantaine. De Colombiaanse regering legde afgelopen zondag strenge maatregelen op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maandag stond de teller van besmettingen in het Zuid-Amerikaanse land op 57.