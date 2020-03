Spaanse jeugdtrainer met leukemie overlijdt na corona-besmetting

De 21-jarige Francisco Garcia was jeugdcoach bij een voetbalclub in de buurt van Malaga. Sinds kort was bij hem leukemie geconstateerd. Enkele dagen geleden testte hij positief op het coronavirus. De jonge voetbalcoach overleed gisteren.

"Wat moeten nu doen zonder jou?", vraagt zijn club Atletico Portada Alta zich af in een rouwbericht op Facebook. "We zullen in de toekomst ons best blijven doen voor jou. Je blijft voor altijd in ons hart. We zullen je nooit vergeten, fenomeen."