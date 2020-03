Liverpool heeft duurste selectie ter wereld, Mbappé hoogste prijskaartje

Het researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies) nam de selecties van de clubs van de grootste vijf Europese competities onder de loep. Op basis van leeftijd, prestaties en economische waarde werd een transferwaarde op elke kern geplakt.

Aan de selectie van Liverpool hangt het hoogste prijskaartje: iets meer dan 1,4 miljard euro. Op de tweede plaats volgt het Manchester City van Kevin De Bruyne (1,36 miljard). De Spaanse topteams FC Barcelona (1,17 miljard) en Real Madrid (1,1 miljard) vervolledigen de top vier.

Met ook nog Manchester United, Chelsea en Tottenham is de Premier League de beste vertegenwoordigde competitie in de top tien. Het sterrenensemble van PSG staat op de zevende plaats, Juventus sluit de top tien af. De Duitse Bundesliga is de grote afwezige. Borussia Dortmund en Bayern München moeten vrede nemen met de 12e en 13e stek.

De duurste speler ter wereld is dan weer Kylian Mbappé van PSG. Volgens CIES moet je 250 miljoen euro neertellen voor het Franse dribbelwonder. Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn beiden tussen de 70 en 90 miljoen euro waard.