Judd Trump schrijft snookergeschiedenis in Gibraltar: 6 titels in 1 seizoen

De 30-jarige Trump won eerder deze jaargang al het International Championship, de World Open, Northern Ireland Open, German Masters en het Players Championship.

Met 6 titels op het majorcircuit in één seizoen verbetert hij het record dat hij deelde met Stephen Hendry (1990-1991), Ding Junhui (2013-2014), Mark Selby (2016-2017) en Ronnie O'Sullivan (2017-2018).

Trump, die in totaal 17 titels op zijn erelijst heeft staan, kan zijn record nog verstevigen, als hij het Tour Championship of WK wint. Het Tour Championship begint normaal morgen in Wales, al kan de coronacrisis daar nog een stokje voor steken.