"Na een interview met Benoot weet je waarom je journalist geworden bent"

Berteele: "Jammer dat Benoot conditie niet kan verzilveren"

Na Benoots knappe prestatie in Parijs-Nice heeft Carl Berteele wel medelijden met de Sunweb-renner. "Ik vind het heel jammer dat Tiesj zijn conditie nu niet kan verzilveren. Hij rijdt momenteel zo goed bergop. Dat moet ongelooflijk frustrerend zijn."

"Tiesj ziet er eigenlijk niet echt uit als een wielrenner. Op de Topsportschool werd hij destijds afgekeurd", weet Hans Vandeweghe, journalist bij De Morgen.

"Maar als ik met Tiesj gesproken heb, denk ik wel altijd: "Daarom ben ik journalist geworden. Daarom doe ik dit vak graag." Je kan pingpong spelen met Tiesj, je kan meningsverschillen uitwisselen met hem. Hij is een van de slimste sporters met wie ik ooit heb gepraat."

"Toen ik in februari op de Teide was, stuurde ik hem een bericht: "Ik ben hier ook, wees beleefd en kom eens goeiedag zeggen." En Tiesj kwam naar beneden voor een gesprek van 5 minuten. Hij zei dat hij tevreden was bij Sunweb."

"Tiesj leeft heel gedisciplineerd en houdt van veel structuur. Daardoor past hij zo goed in het verhaal van Sunweb."

Waar liggen de grenzen van Benoot in het rondewerk? "De grote vraag is of hij goed kan recupereren gedurende 3 weken. Dat weten we bij Evenepoel ook nog niet."