Tim Brys: "Het valt wel mee, we mogen nog het water op met onze boot"

"We weten nu dat de Wereldbekers in april en mei niet zullen doorgaan. En ze worden ook niet verplaatst. Het is wel een streep door onze rekening", reageerde Brys op het nieuws van de FISA.

"Ook het olympisch kwalificatietoernooi is afgelast, maar wij zijn al geplaatst voor de Spelen in Tokio. Dat is een voordeel voor ons want er zijn nog veel onduidelijkheden. Er zijn nog andere Belgische roeiers die zich wel nog willen plaatsen. 17 april is er een nieuw persmoment dus dan verwachten we meer nieuws."

"De enige wedstrijd die momenteel nog op de planning staat is het EK, midden juni. Dat wordt waarschijnlijk de enige internationale wedstrijd die we kunnen varen. Het is allemaal afwachten."

"Ons trainingsschema wordt nu gewijzigd. We gaan weer in een wintertraining kruipen, heel veel lange kilometers. In plaats van op snelheid te trainen worden het lange duurtrainingen deze week. En dat blijft zo."

Hoe valt dat mentaal mee? "Bij mij valt dat wel mee. We kunnen al onze trainingen doen. In onze eigen boot op het water, dat mag. We zitten nog niet in ons huis opgesloten."

" Als roeiers hebben we niet veel wedstrijden en nu vallen ze allemaal weg. Dat is niet ideaal. De Spelen in Tokio waren ons hoofddoel en dat blijft nu zeker zo. De andere wedstrijden zagen we als een test. We zullen goed moeten kunnen pieken."