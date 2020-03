Prudhomme: "Geen Parijs-Roubaix zou volledig normaal zijn"

Het wielrennen last nu een pauze van minstens 3 weken in, maar Prudhomme schatte gisteren bij RMC dat er ook in april niet veel gekoerst zal worden. "Ik verwacht niet dat er in april veel zal veranderen", liet hij optekenen. "Dezelfde beslissingen zullen genomen worden. Dat lijkt mij overigens niet meer dan normaal."

Niet ongerust over Tour: "Dat is nog meer dan 100 dagen"

Over de Tour, die op 27 juni van start moet gaan in Nice, was Prudhomme niet ongerust. "Het is nog meer dan 100 dagen tot de Grand Départ. Dat is nog zeer lang. Na zo'n lange pauze zal de honger bij de renners enorm zijn, nog veel groter dan anders."