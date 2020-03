Minister van Sport Weyts: "Vooral voor de ploegsporten is dit lastig"

Over 130 dagen beginnen de Olympische Spelen, maar door de uitbraak van het coronavirus wordt de voorbereiding van de atleten zwaar verstoord. Ben Weyts, Vlaams Minister van Sport, kwam op Radio 1 tekst en uitleg geven.

"Op dit moment stomen er zo'n 400 atleten zich klaar voor Tokio en we proberen die maximaal te ondersteunen zodat ze zich op individuele basis kunnen blijven voorbereiden. Nina Derwael gebruikt bijvoorbeeld de topsporthal in Gent, de zwemmers blijven actief in het Wezenbergbad in Antwerpen."

"Het belangrijkste probleem zijn de ploegsporten", legt Weyts uit. "Daar zijn we echt aan het bekijken hoe we dat kunnen stroomlijnen. De hockeyploeg heeft bijvoorbeeld nu een spoedoverleg. Conditietraining kan thuis op individuele basis, kracht- en stabilisatietraining ook. Maar voor de techniektraining moet er toch wel nagedacht worden, zeker als deze periode aanhoudt."

"Ze zullen individuele techniektrainingen moeten verzinnen want de algemene principes moeten ook door topsporters toegepast worden: geen contact."

"Het loopt ongelooflijk uiteen. Deze problematiek is voor elke sport anders. Voor recreatieve sporters is er weinig twijfel, doe het gewoon niet. Ga individueel joggen en blijf zo actief."