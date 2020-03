Antwerp Giants: "We zijn zeer ongelukkig met wat er beslist is"

Terwijl het volleybal de competitie definitief staakte zonder een kampioen uit te roepen, werd er in de EuroMillions Basketball League beslist om Oostende uit te roepen tot kampioen. Volgens de Pro League was het een unanieme beslissing, maar dat wordt weerlegd door Roger Roels.

"Er moest ten eerste een beslissing genomen worden over het stopzetten van de competitie", vertelt Roels aan Sporza. "Wij waren niet tegen, maar wel tegen een overhaaste beslissing. Maar toen we vaststelden dat we de enige club waren die vroeg om nog te wachten, hebben we uit solidariteit ja gezegd over het stopzetten."

"We zijn wel zeer ongelukkig dat er daarna beslist is om Oostende uit te roepen tot kampioen. Dat is niet correct. Er was wel een meerderheid, maar unanimiteit heb ik daarover niet gezien. Ik vind het heel vreemd dat Oostende uitgeroepen is tot kampioen en dat zij dat aanvaarden. Over het toekennen van die titel moet volgens ons nog gepraat worden."

Wat gebeurt er nog met alle contracten nu de competitie voorbij is? "We zijn regelingen aan het treffen zodat we onze buitenlanders naar huis kunnen laten vertrekken. In augustus willen we met volle moed starten aan een nieuw kampioenschap."