Pidcock, Schurter en co zien Cape Epic in het water vallen: "Een klein drama"

Onze landgenoot Frans Claes zit met zijn teamgenoot Soren Nissen al een paar maanden in Zuid-Afrika om zich volop voor te bereiden op de Cape Epic, maar gisterenavond kregen ze het nieuws dat de race geannuleerd wordt. De verslagenheid bij het Devonbosch Pro Team is groot. “Het is een spijtige zaak, maar ik begrijp het", vertelt Leuvenaar Claes.

"We kennen de situatie van het coronavirus hier niet echt. We krijgen het virus blijkbaar niet onder controle en dan moet je bepaalde beslissingen nemen."

Claes vindt wel dat de beslissing erg laat genomen is. “Ik begrijp dat de situatie snel verandert in Europa en in de rest van de wereld, maar de beslissing om de Cape

Epic te annuleren is wel erg laat genomen. Alle deelnemers zijn al hier met heel hun entourage. Ook voor de meer dan 1500 amateur-deelnemers die hier zijn, is het een spijtige zaak. Zij stonden al te popelen om te starten.”

Hoeveel impact de annulatie op de sport zelf zal hebben, valt nog af te wachten. “Het is en blijft de ronde van Frankrijk voor mountainbikers. Iedereen heeft hier een half jaar naartoe geleefd en getraind en er alles aan gedaan om in topvorm aan de start te verschijnen. Om dat dan te moeten afzeggen, dat is een klein drama voor iedereen. We zien wel wat de toekomst brengt. We proberen het beste ervan te maken en kijken hoopvol vooruit."

Ook Tom Pidcock en Nino Schurter zouden de Cape Epic rijden. Hoe hun seizoen er nu uitziet, is nog niet duidelijk. Ook voor Claes is er nog onduidelijkheid. "Wat ik nu ga doen? Mijn hoofdsponsor heeft een vestiging in Stellenbosch. Misschien fiets ik daar dus wel eens naartoe."