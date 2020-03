Eden Hazard en Thibaut Courtois in quarantaine na besmetting basketbalspeler

"Sinds de positieve test is het aanbevolen om beide teams (voetbal en basketbal) in quarantaine te plaatsen, aangezien ze de faciliteiten van het Ciudad Real Madrid delen", zo klinkt het in een mededeling.

"Er is ook besloten om de faciliteiten van Ciudad Real Madrid te sluiten. Er wordt aanbevolen dat alle Real Madrid-medewerkers in quarantaine blijven. De wedstrijden van donderdag en vrijdag in de Euroleague basketbal en LaLiga voetbal worden niet gespeeld."

Ook de terugwedstrijd van Real in de 1/8e finales van de Champions League komende week bij het Manchester City van Kevin De Bruyne zal niet gespeeld kunnen worden.

In de Spaanse competitie wordt komend weekend trouwens totaal niet gevoetbald. Nummer 2 Real Madrid had tegen de bescheiden club Eibar moeten voetballen, koploper Barcelona moest een wedstrijd op Mallorca spelen.



Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa, en dan vooral de hoofdstedelijke regio en het Baskenland. Intussen is al beslist om de competitie twee speeldagen stil te leggen.