Onze spion: "Volgens de geruchtenmolen wordt Parijs-Nice vrijdag of zaterdag stopgezet"

Coronavirus, het is ook in het wielerpeloton het grote gespreksonderwerp. Er wordt langs alle kanten gespeculeerd.

Volgens de laatste geruchten zal vrijdag of zaterdag de laatste koersdag worden in Parijs-Nice. Richie Porte, die goed op de hoogte zou zijn, zou tegen een Belgische renner gezegd hebben dat de koers niet welkom is in de stad Nice.

En als Parijs-Nice stilgelegd wordt, zouden de Vlaamse koersen dat voorbeeld wel eens kunnen volgen.

Het zou wel enorm balen zijn als we straks een rustperiode moeten inlassen, terwijl we een uitstekende conditie hebben. We zijn al 3 à 4 maanden bezig met de Vlaamse koersen. We hebben er alles voor gedaan en voor gelaten.

Nu loert het gevaar dat onze focus verslapt. Als we gaan slapen met een hongergevoel, eten we normaal niks meer. Maar nu denken we al eens: “Waarom ’s nachts honger lijden, als de koersen misschien toch niet zullen doorgaan?”

Maar als we dan in die situatie zitten dat iedereen in België in quarantaine moet blijven, dan kan de Ronde van Vlaanderen misschien toch doorgaan. Dan zouden er ongetwijfeld veel mensen blij zijn dat ze op die quarantaine-dag naar de koers kunnen kijken. Zelfs de minder grote koersliefhebbers zouden dan voor hun tv gekluisterd zitten. Dat zou wat geven met de kijkcijfers.