Grieks trainingskamp voor DQT: "Nieuwe plekken ontdekken door gat in programma"

"Door een gat in het ploegprogramma (wegens het coronavirus, red) kunnen we nu nieuwe plekken ontdekken in landen die voor het wielrennen minder bekend zijn. We hebben dus besloten voor het eerst in de teamgeschiedenis naar Griekenland te trekken voor een trainingskamp", vertelt trainer Vasilis Anastopoulos op de teamwebsite.

“Het is echt een ideale plek om te trainen. De wegen zijn goed en er is weinig verkeer. Dat is een groot voordeel. Het weer is er geweldig met zon en temperaturen tussen de 16 en 23 graden."

Anastopoulos organiseerde ook bij zijn vorige team trainingskampen in Griekenland, ook in de regio van Loutraki. "Alles is te vinden in deze regio, van vlak tot heuvels en het echte klimwerk. In een van de komende dagen gaan we van zeeniveau naar een hoogte van 1300 meter.”



De renners krijgen elk een verschillend programma. “Sommige dagen werken we op het vlakke met Hodeg en Ballerini, andere dagen zijn dan weer gericht op onze klimmers die zich klaar stomen voor Catalonië. Andere renners richten zich dan weer op Nokere Koerse. Almeida keert net terug na een blessure, dus de eerste dagen doen we rustig aan met het hem", aldus Anastopoulos.