E3-organisator stelt opbouw van VIP-tenten uit: "Bekijken het dag per dag"

De E3 Harelbeke wordt dit seizoen gereden op vrijdag 27 maart. De organisatie zou normaal gezien vandaag starten met de opbouw van twee grote VIP-tenten, maar die plannen zitten voorlopig in de koelkast nadat de regering gisteren aangeraden had om indoorevenementen met meer dan 1.000 mensen niet te laten doorgaan.

"Daardoor zijn er voor ons 2 problemen: de VIP-tent aan de E3 Arena en de VIP-tent op de Kwaremont", zegt organisator Jacques Coussens aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Gisteren hebben we overlegd met de verschillende overheden en we zullen ook in dialoog gaan met de stad Harelbeke om te zien wat we kunnen doen."

"De opbouw van de VIP-tenten zou normaal gezien vandaag starten, maar dat hebben we een week uitgesteld. Volgende week zullen we een definitieve beslissing nemen over hoe we het zullen aanpakken. We bekijken de situatie dag per dag, want misschien zeggen ze morgen weer iets anders."

"We willen dit op een zo goed mogelijke manier oplossen om te voldoen aan de aanbevelingen en toch zo weinig mogelijk geld te verliezen."