Pogacar zit nog altijd opgesloten in hotel: "We proberen te trainen op onze kamer"

Bij Team UAE Emirates blijft het al een tijdje muisstil. Toen heel wat ploegen en renners naar huis konden terugkeren, besliste de ploeg van onder meer Fernando Gaviria en Tadej Pogacar om vrijwillig in quarantaine te gaan na de coronadossiers in de UAE Tour. Daar is nog altijd geen einde aan gekomen.

"Vandaag is de 11e dag waarop ik opgesloten zit in mijn hotelkamer", schreef Tadej Pogacar gisteren op zijn website. Het Sloveense toptalent won een rit in de UAE Tour, maar zit nu al een hele periode in afzondering.

"We verblijven in het Yas Marina Hotel, gelukkig een zeer goed hotel met ruime kamers. Het hotel zorgt ook goed voor ons. Het eten is uitstekend en wordt aan de deur van onze kamer afgezet."

"We kunnen ook min of meer trainen op onze kamers, dus we proberen toch een beetje te fietsen. Ik hoop dat alles nu zoals gepland verloopt en dat we eind deze week naar huis kunnen", besluit Pogacar, die de kamer deelt met ploegmakker Sven Erik Bystrøm. Het duo zou allebei negatief getest hebben op het virus.