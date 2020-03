Tennistoernooi in Miami gaat vooralsnog gewoon door zoals gepland

Indian Wells en de Miami Open worden vaak in één adem met elkaar genoemd, de zogenoemde Sunshine Double. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun lot met elkaar verbonden hebben.

Door vrees voor een corona-uitbrak werd Indian Wells deze week geschrapt. De Miami Open, die van 23 maart tot 5 april moet plaatsvinden, is (nog) niet bedreigd. "Uiteraard houden we de situatie nauwlettend in de gaten, in samenwerking met de autoriteiten. We werken ook samen met de ATP en WTA om een veilige omgeving te creëren voor de fans, spelers en het personeel."