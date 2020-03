Het coronavirus in Parijs-Nice: "We praten nog altijd gewoon over wielrennen"

"Men heeft het voortdurend over de autoriteiten"

De Italiaanse koersen werden vorige week geschrapt, maar Parijs-Nice wijkt niet. Voorlopig althans. "Men heeft het hier voortdurend over de autoriteiten", stelt commentator Michel Wuyts vast.

"We zitten nu op alarmniveau 2. Als we overschakelen op alarmniveau 3, dan zullen er andere beslissingen genomen worden. In welke mate ASO zich daar dan naar zal schikken, zal van vergaderingen en afspraken afhangen, denk ik."

"Hier rijdt een groep van jonge mannen rond. Zoals Tiesj Benoot zelf zei: ze lachen het onder mekaar een beetje weg. "We gekscheren wat, maar we zijn er uiteindelijk wel mee bezig." In de eerste plaats gaat het om het sportieve element. Stel je voor dat al het werk in functie van de Ronde van Vlaanderen en de satellietkoersen voor niets is geweest."

Merkten onze commentatoren gisteren bijvoorbeeld in hun hotel iets van de coronacrisis? "In ons hotel was er gisteren een bijeenkomst van een Frans bedrijf. Ze waren met een 20-tal. Het viel me op dat ze elkaar gewoon zoenden, op de Franse manier."

"Ze kieperden redelijk veel naar binnen en de sfeer werd steeds losser. Ik heb bij hen niets van angst gezien. Het ging er heel gemoedelijk aan toe. Neen, dat doen José en ik niet, elkaar kussen. En dat heeft niets te maken met het coronavirus."