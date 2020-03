Geen dopingschorsing ex-vicewereldkampioen verspringen wegens besmet vlees

Jarrion Lawson kreeg in juni 2018 een schorsing van 4 jaar na een positief plasje waarin de anabole steroïde trenbolon werd teruggevonden.



De vicewereldkampioen verspringen van 2017 schreeuwde meteen zijn onschuld uit en ging in beroep. "Ik ben 100 procent zuiver en absoluut betrouwbaar. De beslissing zal snel vallen in deze zaak en dan zal mijn onschuld bewezen zijn", liet hij destijds weten.

Lawson argumenteerde dat de steroïde van besmet vlees kwam dat hij de dag voor de controle in een restaurant had gegeten. Het TAS volgt die argumentatie en annuleerde daarom vandaag de dopingschorsing van Lawson.

De 25-jarige Amerikaan veroverde op het WK van 2017 in Londen zilver in het verspringen. Een jaar eerder werd hij 4e op de Spelen in Rio. Lawson komt ook uit op de 100 en 200 meter.