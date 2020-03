Kim Clijsters gaat ook dubbelen: afspraak begin april met grandslamwinnares Stephens

De organisatie van het toernooi van Charleston maakte het nieuws bekend op sociale media.

Kim Clijsters zal in haar derde carrière dus ook opnieuw in het dubbelspel haar opwachting maken. In Charleston speelt onze landgenote samen met Sloane Stephens (WTA-37). De 26-jarige Amerikaanse won in 2017 de US Open.

"Ik kijk ernaar uit om met je te spelen, Sloane", schreef Clijsters al op Instagram.