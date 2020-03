Meer toprenners in GP Monseré: "Maar zaten niet te hopen op schrappen Strade"

Organisatie GP Monseré: "Mooier deelnemersveld"

"We zullen dus een mooier deelnemersveld hebben, maar dat wil niet zeggen dat ik zat te hopen dat de Strade geschrapt zou worden. We weten wat dat is (de GP Monseré werd vorig jaar geannuleerd door de wind, red) en het is miserie tot en met. Dat wens je niemand toe."

Organisatie Nokere Koerse: "Al zeker 12 WorldTour-teams"

Ook bij Nokere Koerse zijn ze druk in de weer om hun deelnemersveld aan te passen. Ineos haakte af, maar werd al vervangen door Cofidis en Jumbo-Visma.

"Mijn telefoon staat roodgloeiend. Wij krijgen van her en der vragen, over alles en nog wat. Tot op vandaag kunnen we zeggen dat er geen enkel probleem is en dat Nokere Koerse zeker plaats heeft op woensdag 18 maart", zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne.

"Er is in ons deelnemersveld nog plaats voor één extra ploeg. Dat mag zeker een WorldTour-team zijn, ook al staan er al 12 op de lijst. Dat op zich is al een unicum voor Nokere. Maar het is wel nog koffiedik kijken wie effectief zal starten."

De UCI heeft de organisatoren al aangeraden extra maatregelen te nemen met het oog op het coronavirus. "We kregen de raad elke renner een aparte pen te geven om het startblad te tekenen. De afstand tussen de renners en het publiek zal iets groter zijn dit jaar, maar we kunnen niets anders doen dan de consignes van de UCI opvolgen. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee, maar die zijn nu eenmaal nodig om onze wedstrijd in de beste omstandigheden te laten doorgaan."