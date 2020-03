Mitchelton-Scott gaat nog een stap verder en schrapt alle koersen tot 22 maart

Heel wat wielerploegen lijken de touwtjes dus zelf in handen te nemen door het getreuzel bij RCS, de organisator van de Italiaanse (voorjaars)koersen.

Jumbo-Visma liet eerder vanmiddag al weten dat het past voor de Strade Bianche, Mitchelton-Scott grijpt nog drastischer in.

De Australische ploeg, mannen én vrouwen, zal van 4 maart tot 22 maart niet koersen.

De ploeg van onder meer de Yates-broers en wereldkampioene Annemiek van Vleuten past voor de Strade Bianche (m/v), GP Industria, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Ronde van Drenthe (v), Nokere Koerse (v), Milaan-Sanremo en Trofeo Alfredo Binda (v).

"Het is onze plicht om de gezondheid van onze renners en staf te beschermen", klinkt het. "We kunnen de maatregelen van organisatoren niet controleren of bepalen."

"Wij moeten een logistieke puzzel leggen, met renners en stafleden die voortdurend reizen. Dat verhoogt de gezondheidsrisico's en maakt het controleren van die risico's extreem moeilijk."

"We hebben ons goed voorbereid op deze koersen en we willen koersen, maar we geloven dat we eerst moeten zorgen voor onze renners en staf, voor we terugkeren naar de business as usual."