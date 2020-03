Lefevere laat wagens richting Italië halt houden, ploegdokters vragen richtlijnen

Onduidelijkheid troef bij ploegen, Lefevere laat wagens halt houden

"Ik heb mijn medewerkers laten stoppen in Reims", klinkt het bij teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step.

Die Strade Bianche wordt op zaterdag gereden, de bus en vrachtwagen met materiaal, alsook de ploegwagens vertrekken vroeger naar Italië. "Ik wil er niet veel over kwijt", zegt Patrick Lefevere. "We weten ook niets meer dan jullie. Ik heb alvast mijn 2 voertuigen laten halt houden in Reims. De rest wacht in de service-course in Wevelgem. We wachten nu op verder bericht rond deze koersen."

Ook het Jumbo-Visma van Van Aert wacht op nieuws. "We staan momenteel nog stil, in Nederland en hebben we de bus, noch de vrachtwagen al laten vertrekken. Het is wachten op officieel nieuws, hopelijk valt dat in de loop van deze voormiddag of later vandaag", hoopt woordvoerder Ard Bierens. "Veel langer kan niet gewacht worden."

Greg Van Avermaet en zijn CCC-team planden normaal gezien om, net zoals vorig jaar, op woensdag te vertrekken naar Italië en donderdag een verkenning te doen op de Italiaanse grindwegen. Door het nieuws dat dinsdagavond uitkwam, vertrekken de renners nu een dag later en wordt de verkenning op donderdag geschrapt. "We houden onze renners thuis voor een extra dag", klinkt het bij persverantwoordelijke Phoebe Haymes van CCC. "We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af."

John Lelangue van Lotto Soudal heeft zijn vrachtwagen, bus en koerswagens al richting Strade Bianche laten vertrekken woensdagochtend, ondanks de mogelijke afgelasting van de wedstrijd. "Voorlopig gaat het nog om geruchten", legde hij uit. "Er is nog niet officieel bekend of de koers al dan niet plaatsvindt. Als dat niet het geval is, keren we gewoon terug."