Jumbo-Visma en Wout van Aert gaan niet van start in de Strade Bianche

"Waarschijnlijk dezelfde beslissing voor andere Italiaanse koersen in maart"

"Deze beslissing is genomen op medisch advies, de aanbeveling van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken en ook op basis van sportieve en praktische redenen.

Het is waarschijnlijk dat dezelfde beslissing ook van toepassing zal zijn op andere Italiaanse koersen in maart", laat Jumbo-Visma weten op de teamwebsite.

"We weten dat elk team dat naar Italië gaat waarschijnlijk wordt verhinderd om nadien in een ander land te koersen. De nadruk moet liggen op het redden van het grootste deel van het seizoen, niet op een handvol koersen", aldus een gezamenlijke verklaring van wielerploegen, waaronder Jumbo-Visma. De teams staan in nauw contact met de UCI, dat zijn beslissing binnenkort bekendmaakt.

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma: "Samen met het management van ons team ben ik voortdurend aan het overwegen en handelen in het belang van de gezondheid en werkomstandigheden van onze renners en medewerkers."

"Dit omvat bijvoorbeeld het voorkomen van quarantaine in het buitenland. We moeten naar het bredere plaatje kijken en verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van de renners, personeel en fans."